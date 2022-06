Présences et démonstrations d’artistes et d’artisans d’art Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais Catégories d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Loiret

Présences et démonstrations d’artistes et d’artisans d’art Ferrières-en-Gâtinais, 10 juillet 2022, Ferrières-en-Gâtinais. Présences et démonstrations d’artistes et d’artisans d’art

18 Grande Rue Ferrières-en-Gâtinais Loiret

2022-07-10 15:00:00 – 2022-07-10 18:00:00 Ferrières-en-Gâtinais

Loiret Ferrières-en-Gâtinais La Rue de l’Art est un évènement organisé dans la Grande Rue de Ferrières. Ce dimanche 10 juillet, des artistes et artisans d’art sont invités à installer leur stand et à vous faire découvrir leurs œuvres. La Maison des métiers d’art s’associe à cette initiative en invitant des artistes et artisans d’art participant aux expositions. Pour cette édition, vous pourrez rencontrer Bruno Nobili, tourneur sur bois, exposant pour la Guilde des Artisans d’Art et Sophie chemin, céramiste, Marie Desforge, peintre et Patrick Loret, sculpteur exposant dans le cadre de leur Carte Blanche. Bruno Nobili sera également présent le samedi 9 juillet. Dans le cadre de La Rue de l’Art, la Maison des métiers d’art vous invite à rencontrer Bruno Nobili, tourneur sur bois, Sophie chemin, céramiste, Marie Desforge, peintre et Patrick Loret, sculpteur. metiersdart@cc4v.fr +33 2 38 06 04 05 https://www.maisondesmetiersdart45.fr/ La Rue de l’Art est un évènement organisé dans la Grande Rue de Ferrières. Ce dimanche 10 juillet, des artistes et artisans d’art sont invités à installer leur stand et à vous faire découvrir leurs œuvres. La Maison des métiers d’art s’associe à cette initiative en invitant des artistes et artisans d’art participant aux expositions. Pour cette édition, vous pourrez rencontrer Bruno Nobili, tourneur sur bois, exposant pour la Guilde des Artisans d’Art et Sophie chemin, céramiste, Marie Desforge, peintre et Patrick Loret, sculpteur exposant dans le cadre de leur Carte Blanche. Bruno Nobili sera également présent le samedi 9 juillet. Maison des métiers d’art – lampe de B. Nobili

Ferrières-en-Gâtinais

dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais, Loiret Autres Lieu Ferrières-en-Gâtinais Adresse 18 Grande Rue Ferrières-en-Gâtinais Loiret Ville Ferrières-en-Gâtinais lieuville Ferrières-en-Gâtinais Departement Loiret

Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ferrieres-en-gatinais/

Présences et démonstrations d’artistes et d’artisans d’art Ferrières-en-Gâtinais 2022-07-10 was last modified: by Présences et démonstrations d’artistes et d’artisans d’art Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais 10 juillet 2022 18 Grande Rue Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Ferrières-en-Gâtinais Loiret