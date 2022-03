Présences électronique 2022 Maison de la Radio et de la Musique

VENDREDI 15 AVRIL 2022 20H30 – Iannis XENAKIS « Mycènes Alpha » – Arnaud RIVIÈRE – Mats ERLANDSSON & Maria W. HORN – Nouvelle œuvre – Création, commande INA grm – Rashad BECKER « Krieg » Création, commande INA grm – The Transcendence Orchestra SAMEDI 16 AVRIL 2022 20h30 – Robert CAHEN « La Nef des Fous » – Jasmine GUFFOND – Nouvelle œuvre – Création, commande INA grm – Richard CHARTIER « Recurrence.Expansion » Création – John WIESE – Laurel HALO DIMANCHE 17 AVRIL 2022 18h00 – Éliane RADIGUE « Arthesis » – Yann LEGUAY – claire ROUSAY – Lea BERTUCCI – Oren AMBARCHI & Robert AIKI AUBREY LOWE PARIS / Maison de la Radio et de la musique – Studio 104 116 AVENUE DU PRÉSIDENT KENNEDY 75016 Tarifs concerts : 10€ / 5€ (- de 28 ans) Retrouvez toute la programmation de Présence électroniques 2022, moment fort de la saison musicale “Multiphonies” d’INA grm avec des concerts « live electronics » qui mettent l’accent sur l’ … Maison de la Radio et de la Musique 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paris

