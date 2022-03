Présence parmi nous – Le croco Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône 9 9 Un solo dans lequel Mister Koun (Hervé Haggaï) nous conte la naissance d’un crocodile et ses déboires avec son divin créateur …



