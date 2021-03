Présence féminine en politique, en économie et dans la société, en Europe et au Québec – aujourd’hui et demain Munich, 8 mars 2021-8 mars 2021, Munich.

Présence féminine en politique, en économie et dans la société, en Europe et au Québec – aujourd’hui et demain

Munich, le lundi 8 mars à 18:00

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, le Centre Jean Monnet à Montréal et l’École d’éducation permanente de l’Université McGill vous invite à participer à une conversation portant sur la présence des femmes dans les domaines de la politique, de l’économie et dans la société, en Europe et au Québec — aujourd’hui et demain.

Cette réunion d’experts bilingue comparera l’état de l’égalité entre les sexes et la représentation des femmes en France, en Allemagne et au Canada (avec un accent sur le Québec). Les conférencières mettront en lumière des faits importants, des données clés et des initiatives en matière de politiques qui traduisent le progrès, les défis ainsi que leurs propres expériences pour faire progresser le statut des femmes et leur impact par le biais de la diplomatie et de la politique étrangère et internationale.

Nos panélistes

Sophie Lagoutte, Consule générale de France, Montréal

Dre Kathrin Misera-Lang, Consule générale d’Allemagne, Montréal

Elisa Valentin, Déléguée générale du Québec à Munich, Allemagne

Coanimatrices

Maria Popova, PhD, professeure adjointe, Chaire Jean Monnet, département de science politique, Université McGill, et directrice scientifique, Centre Jean Monnet, à Montréal

Carola Weil, PhD, Doyenne de l’École d’éducation permanente, Université McGill

Inscription gratuite

