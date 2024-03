Présence exceptionnelle de Jean-Pierre Nadir co-fondateur de l’agence FairMoove. Paris – La Défense Arena Nanterre, mercredi 27 mars 2024.

Présence exceptionnelle de Jean-Pierre Nadir co-fondateur de l’agence FairMoove. Expert du tourisme depuis 30 ans, Jean-Pierre Nadir vient échanger sur des solutions pour réduire l’impact environnemental de vos voyages de groupe et augmenter leur impact social à destination. Mercredi 27 mars, 09h45 Paris – La Défense Arena

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T09:45:00+01:00 – 2024-03-27T10:45:00+01:00

Fin : 2024-03-27T09:45:00+01:00 – 2024-03-27T10:45:00+01:00

Les entreprises représentent à elles seules 15% du marché du voyage. *

En tant que membre de CSE, vous avez un rôle essentiel à jouer pour améliorer significativement l’empreinte environnementale du secteur, faire de vos voyages un levier de redistribution de richesses aux populations locales, et offrir à vos collaborateurs de vraies expériences d’immersion !

Jean-Pierre Nadir, cofondateur de FairMoove et expert du tourisme depuis 30 ans, vous invite à un échange passionnant pour comprendre les enjeux et vous approprier les solutions, autour du thème : Quelles solutions pour réduire l’impact environnemental de vos voyages de groupe et augmenter leur impact social à destination ?

Rendez-vous à 9h45 à l’Espace Rencontres de votre salon.

Paris – La Défense Arena Paris La Défense Arena Nanterre 92000 Quartier du Parc Nord Hauts-de-Seine Île-de-France

