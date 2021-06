Noyers Musée des Arts naïfs et populaires de Noyers Noyers, Yonne Présence d’un musicien Musée des Arts naïfs et populaires de Noyers Noyers

Musée des Arts naïfs et populaires de Noyers, le samedi 3 juillet à 14:00 Entrée libre pour tous les publics.

Le musicien Alain Pinsolle nous fera le plaisir de ses talents par sessions tout au long de l’après-midi. Au programme : possibilité d’écouter du vibraphone, de l’accordéon et du mélodica. Musée des Arts naïfs et populaires de Noyers 25 rue de L’Église 89310 Noyers-sur-Serein Noyers Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T19:00:00

Détails Autres Lieu Musée des Arts naïfs et populaires de Noyers Adresse 25 rue de L'Église 89310 Noyers-sur-Serein Ville Noyers lieuville Musée des Arts naïfs et populaires de Noyers Noyers