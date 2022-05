Préséletif au Championnat de France de Chiens d’utilité Saint-Denis-des-Murs Saint-Denis-des-Murs Saint-Denis-des-MursSaint-Denis-des-Murs Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Denis-des-Murs Haute-Vienne Saint-Denis-des-Murs Haute-Vienne Saint-Denis-des-Murs Rdv de 8h30 à 12h et de 14h à 18h au terrain du Croc fidèle à Vaud. Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place. Rens. : 05 55 57 04 54 Pré sélectif au Championnat de France de chiens d’utilité avec des sauts d’obstacles, obéissance, exercices chiens de police, défense, garde d’objet, recherche etc..). Rdv de 8h30 à 12h et de 14h à 18h au terrain du Croc fidèle à Vaud. Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place. Rens. : 05 55 57 04 54 Saint-Denis-des-Murs Saint-Denis-des-Murs

