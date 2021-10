Orléans Maison des Arts et de la Musique - MAM Loiret, Orléans Presélections Radio-Crochet de St-Marceau – 18ème édition Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Maison des Arts et de la Musique – MAM, le vendredi 12 novembre à 20:30

Dans le cadre de la **fête de Sainte-Cécile**, patronne des musiciens, le **Comité de Quartier Orléans Saint-Marceau** organise la dix-huitième édition de son concours de chant gratuit, réservé aux amateurs, le samedi 20 novembre 2021 à 20h30 à la salle de concert de la Maison des Arts et de la Musique (MAM). Les inscriptions pour les présélections, qui auront lieu le vendredi 12 novembre à 20h30 au même endroit, sont ouvertes. Inscriptions **en ligne** ou à La Clavithèque (rue Brillat-Savarin, zone Décathlon), ou sur place le soir de la présélection. Informations, règlement, inscriptions sur [http://radio-crochet.saint-marceau.com](http://radio-crochet.saint-marceau.com)

Entrée libre et gratuite

Concours de chant gratuit, réservé aux amateurs Maison des Arts et de la Musique – MAM Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Orléans Loiret

