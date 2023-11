Réveillon trad’ Presbytère , Saint-Front-de-Pradoux (24) Réveillon trad’ Presbytère , Saint-Front-de-Pradoux (24), 31 décembre 2023, . Réveillon trad’ Dimanche 31 décembre, 20h30 Presbytère , Saint-Front-de-Pradoux (24) Presbytère , Saint-Front-de-Pradoux (24) Mairie

Presbytère , 24400 Saint-Front-de-Pradoux, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-31T20:30:00+01:00 – 2024-01-01T00:30:00+01:00

2023-12-31T20:30:00+01:00 – 2024-01-01T00:30:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Presbytère , Saint-Front-de-Pradoux (24) Adresse Mairie Presbytère , 24400 Saint-Front-de-Pradoux, France Age max 110 Lieu Ville Presbytère , Saint-Front-de-Pradoux (24) latitude longitude 45.053934;0.365049

Presbytère , Saint-Front-de-Pradoux (24) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//