Les lundis de Saint-Ambroise : « Donner du fruit ? » Sœur Anne Lécu Presbytère, paroisse Saint-Ambroise, 17 octobre 2022, . Les lundis de Saint-Ambroise : « Donner du fruit ? » Sœur Anne Lécu Lundi 17 octobre, 20h00 Presbytère, paroisse Saint-Ambroise Dominicaine, médecin en milieu carcéral et auteur de Lettres à Marie, Tu as couvert ma honte et Afin que vous portiez du fruit (Cerf) Presbytère, paroisse Saint-Ambroise 33 avenue Parmentier 75011 Paris Quartier Saint-Ambroise 75011 Paris Île-de-France 20h00 – 22h00 – 33 avenue Parmentier – Paris 11ème Conférence suivie d’un cocktail avec signatures

