Où, quand, comment ?

Au presbytère de l’église Sainte-Anne-d’Arvor à Lorient, samedi 3 février de 9h45 à 17h00, un groupe de 14 garçons avec leur père, oncle ou parrain. Tarif : 50€ par participant, 40€ si vous êtes adhérent à l’AFC. Inscription obligatoire.

De quoi parle-t-on ?

• l’anatomie masculine

• les changements du corps à la puberté

• la conception d’un enfant et la grossesse

• la mission amour et vie.

Comment se passe un atelier ?

Dès les premières minutes, l’animateur brise la glace au moyen de jeux qui créent la solidarité au sein du groupe et nourrissent la complicité.

Le fil directeur de l’atelier est la conquête spatiale : la puberté et l’adolescence sont comparées aux longs et minutieux préparatifs que des spationautes doivent mener pour parvenir à réussir une ambitieuse mission…

Le matin, jeux et rallye permettent de comprendre « l’équation de la vie », de repérer les richesses étonnantes du corps, et de saisir avec humour les transformations inhérentes à la puberté.

L’après-midi, les garçons, accompagnés de leur papa, visitent et échangent sur la « base spatiale » qui représente l’organe sexuel masculin, avant d’être initiés à la beauté du cycle féminin et de la grossesse.

Papas et garçons sont ensemble tout au long de cette journée, à l’exception d’une séquence où les garçons restent entre eux et sont invités, s’ils le souhaitent, à partager leurs questions avec l’animateur.

Ce qu’apporte l’atelier

Se voir consacrer une journée par son papa: voilà un premier cadeau, non des moindres, que le garçon appréciera.

L’atelier représente ensuite une expérience forte et fournit des références communes, sur lesquelles père et fils pourront revenir et partager ultérieurement.

Une meilleure connaissance de soi, et surtout une compréhension du sens qu’a la puberté, permettent enfin au jeune garçon d’aborder et de vivre plus sereinement l’adolescence.

Mission-XY, c’est un temps privilégié de complicité pour faciliter les échanges père-fils sur un sujet délicat et important.

Presbytère de l'église Sainte-Anne-d'Arvor 113 rue Lazare Carnot, 56100 Lorient

