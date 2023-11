Cycloshow Presbytère de l’église Sainte-Anne-d’Arvor Lorient, 27 janvier 2024, Lorient.

Cycloshow Samedi 27 janvier 2024, 09h30 Presbytère de l’église Sainte-Anne-d’Arvor Sur inscription, 50€ tarif normal, 40€ tarif adhérent AFC

Où, quand, comment ?

Au presbytère de l’église Sainte-Anne-d’Arvor à Lorient, samedi 27 janvier de 9h45 à 17h00, un groupe de 14 filles avec leur mère. Tarif : 50€ par participante, 40€ si vous êtes adhérents à l’AFC. Inscription obligatoire.

De quoi parle-t-on ?

Une journée pour mieux connaître son corps :

• l’anatomie féminine

• le déroulement du cycle

• les changements de la puberté

• la conception d’un enfant jusqu’à sa naissance

• les règles

Comment se passe un atelier ?

Les filles prennent place autour d’une grande « scène » de tissus représentant les organes génitaux féminins. Le Cyclo « Show » les invite à une représentation du cycle : parfois, il y a le « grand final », c’est-à-dire la naissance d’un enfant ; plus souvent, il y a le « petit final », à savoir les règles !

Les filles sont à la fois spectatrices et actrices de ce qui se passe dans leur corps grâce à des jeux de rôles, des histoires, de la musique, des surprises… Un vocabulaire à la fois poétique et scientifique leur permet de découvrir les mystères de la vie de façon belle, simple et ludique.

Les filles restent avec leur maman toute la journée (à l’exception d’une heure consacrée à l’aspect pratique des règles, où elles sont entre elles et avec l’animatrice). Des petits temps d’échanges ponctuent cet atelier ; ils sont source d’une plus grande complicité mère-fille.

Ce qu’apporte CycloShow ?

La vision positive du corps transmise par CycloShow a une grande répercussion sur l’image que la jeune fille a d’elle-même et sur sa relation à l’autre.

En apprenant à connaître son corps, celle-ci découvre le sens des changements de la puberté et peut se réjouir de ce qui se passe en elle. Elle gagne en confiance et en sérénité.

Ainsi elle aura à cœur de respecter son corps et de se faire respecter.

Pour la maman (tante ou marraine …) qui l’accompagne, c’est également un moment privilégié qui renforce la complicité avec la jeune fille. Le vocabulaire utilisé, à la fois scientifique et poétique, permet de revenir sur le sujet avec simplicité.

Presbytère de l’église Sainte-Anne-d’Arvor 113 rue Lazare Carnot, 56100 Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « afc56lorient@afc-france.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T09:30:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00

2024-01-27T09:30:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00

cycloshow atelier