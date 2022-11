Après-midi contes à Landeleau Presbital Kozh Landeleau Catégories d’évènement: Finistère

Landeleau

Après-midi contes à Landeleau Presbital Kozh, 4 décembre 2022, Landeleau. Après-midi contes à Landeleau Dimanche 4 décembre, 14h00 Presbital Kozh

Participation libre

Venez écouter ou présenter des contes en breton ! Ouvert à toutes et tous, participation libre. Petite buvette sur place. Presbital Kozh 3 rue de l’Aulne, 29530 Landeleau Landeleau 29530 Finistère Bretagne Et pour ceux qui sont intéressés par le sujet, une réunion aura lieu avant, à 10h, avec des conteurs de plusieurs endroits de Bretagne, pour évoquer le conte en breton et les façons de transmettre et de former des nouveaux conteurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T14:00:00+01:00

2022-12-04T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landeleau Autres Lieu Presbital Kozh Adresse 3 rue de l'Aulne, 29530 Landeleau Ville Landeleau lieuville Presbital Kozh Landeleau Departement Finistère

Presbital Kozh Landeleau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landeleau/

Après-midi contes à Landeleau Presbital Kozh 2022-12-04 was last modified: by Après-midi contes à Landeleau Presbital Kozh Presbital Kozh 4 décembre 2022 Landeleau Presbital Kozh Landeleau

Landeleau Finistère