Bec'h d'ar billig (repas crêpes en breton) à Landeleau
Vendredi 7 octobre, 19h00
Presbital Kozh

2€ evit an nozvezh

Faire des crêpes et discuter en breton. Presbital Kozh 3 rue de l’Aulne, 29530 Landeleau Landeleau 29530 Finistère Bretagne A chacun d’apporter des boissons et de quoi garnir les crêpes. Oaled Landelo fournit la pâte et les billigs. La soirée est ouverte aux bretonnants de toutes générations, apprenants ou confirmés.

2022-10-07T19:00:00+02:00

2022-10-07T22:00:00+02:00

