Webinaire « Perturbateurs endocriniens au travail : ça bouge dans la réglementation ! » Présanse Paca-Corse Marseille, 26 mars 2024, Marseille.

Les perturbateurs endocriniens (PE) altèrent le fonctionnement du système hormonal, ce qui peut entraîner des répercussions sur la santé des employés ou sur celle de leur descendance. Ces substances se trouvent dans notre environnement, y compris dans le monde du travail.

Au cours de ce webinaire, nos experts en prévention vous aideront à appréhender les évolutions réglementaires, ainsi que les secteurs les plus exposés, tels que la cosmétique, la plasturgie, la coiffure, la stomatologie et bien d’autres.

Nous aborderons également le suivi médical de vos employés et les mesures de prévention proposées par votre service de prévention et de santé au travail pour réduire l’impact des perturbateurs endocriniens. Enfin, pour une vision plus concrète du problème, des exemples de cas d’entreprises seront expliqués.

LES INTERVENANTS :

Nathalie Ramousse, IPRP à l’AISMT 13

Valérie Spinelli, Médecin du travail à l’AISMT 13

Patricia Mouysset, Responsable filière technique à l’AIST 84

Gille Maccanti, Toxicologue à l’AIST 84

Cosmin Patrascu, Ingénieur/Chimiste à l’AMETRA06

Julien Cochard, IPRP à l’AMETRA06

Virginie Pradès, Technicienne en prévention chez Expertis

Ce webinaire est prévu pour une durée d’une heure, incluant quinze minutes de questions-réponses.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-26T11:00:00+01:00 – 2024-03-26T12:00:00+01:00

