Marseille Webinaire « Comment prévenir le sexisme et le harcèlement sexuel en entreprise ? » Présanse Paca-Corse Marseille, 25 janvier 2024, Marseille. Webinaire « Comment prévenir le sexisme et le harcèlement sexuel en entreprise ? » Jeudi 25 janvier 2024, 11h00 Présanse Paca-Corse Les agissements sexistes peuvent concerner toutes les entreprises et tous les secteurs d’activités.

Avec notre webinaire, nous vous proposons de faire le point sur le cadre réglementaire avant de détailler les conséquences sur la santé et le travail que peuvent avoir des situations avec comportements sexistes. Nos experts en prévention vous énuméreront également plusieurs actions possibles au sein de l’entreprise et vous présenteront l’accompagnement proposé par les services de prévention et de santé au travail. LES INTERVENANTES : Charlène CANET, Infirmière en santé au travail à l’AISMT 13

Elise RABILLARD, Psychologue du travail au GIMS 13

Julie LERCARI, Intervenante en prévention des risques professionnels à ST Provence

Dorothée TESTE, Psychologue du travail à ST Provence Webinaire d’une durée de 45 mn, incluant quinze minutes de questions-réponses. Présanse Paca-Corse Marseille Marseille 13000 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491990520 https://www.presanse-pacacorse.org/ https://www.linkedin.com/company/pr%C3%A9sanse/ https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0a7qYdAFQN6B-DulnhQoyg Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-25T11:00:00+01:00 – 2024-01-25T11:45:00+01:00

