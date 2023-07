Bruit au travail : à l’écoute de vos oreilles Présanse Paca-Corse Marseille, 19 octobre 2023, Marseille.

Le bruit constitue une nuisance majeure dans le milieu professionnel et peut provoquer fatigue, stress, anxiété, troubles du sommeil, troubles cardio-vasculaires, hypertension artérielle, perturbation de la communication, gêne à la concentration, détournement de l’attention (consignes, alarmes…) et conduire à des accidents de travail.

Pour les postes régulièrement soumis à des niveaux sonores importants (> 85 dB), le bruit peut également entraîner une perte d’audition avec une survenue potentielle de maladie professionnelle.

Il est donc essentiel de prévenir le risque bruit au travail, d’autant qu’il peut concerner toutes sortes d’entreprises, de secteurs et tailles variées.

Avec notre webinaire, nous vous proposons de mieux comprendre ce risque, de faire le point sur la réglementation et les possibles mesures de prévention.

LES INTERVENANTS :

Nathalie RAMOUSSE, IPRP à l’AISMT 13

Véronique LIONS, IPRP à l’AIST 83

Fabrice PALMA, IPRP à l’AMETRA06

Thomas BARTH, IPRP au ST Provence

Ce webinaire est prévu pour une durée d’une heure, dont quinze minutes dédiées à questions.

