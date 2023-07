Webinaire « Prévention des TMS dans le secteur hôtellerie » Présanse Paca-Corse Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Webinaire « Prévention des TMS dans le secteur hôtellerie » Présanse Paca-Corse Marseille, 28 septembre 2023, Marseille. Webinaire « Prévention des TMS dans le secteur hôtellerie » Jeudi 28 septembre, 11h00 Présanse Paca-Corse Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) sont des maladies qui affectent les tissus autour des articulations (muscles, tendons, nerfs…). Ils touchent les membres supérieurs (épaule, coude, poignet), inférieurs (genou, cheville, pied) et la colonne vertébrale. Des gestes répétitifs associés à des efforts et des postures contraignantes sont souvent à l’origine de ces troubles. Réceptionnistes, femmes de chambre, personnel de room-service… Les salariés du secteur de l’hôtellerie sont particulièrement touchés par les TMS. Mais bonne nouvelle : ces troubles ne sont pas une fatalité et des moyens de prévention permettent de les éviter ou du moins de les limiter. Nos experts en prévention vous proposent, dans un webinaire d’une heure environ, de faire le point sur les TMS et de passer en revue les pistes pour réduire ces risques. LES INTERVENANTS Sabrina AULAS, ATST à l’AIST 83

Hanane DYANY, ATST à l’AIST 84

Paul RAUTE, ergonome à l’AIST 84

Eveline BARRÉ, médecin du travail à l’AMETRA06

Christine BELLINO, ATST au GEST 05

Julie LERCARI, IPRP chez ST Provence Ce webinaire est prévu pour une durée d’une heure, dont quinze minutes dédiées à vos questions. Présanse Paca-Corse Marseille Marseille 13000 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491990520 https://www.presanse-pacacorse.org/ https://www.linkedin.com/company/pr%C3%A9sanse/ https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7EAZM__RTtSdaCoYwUAESA Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T11:00:00+02:00 – 2023-09-28T12:00:00+02:00

2023-09-28T11:00:00+02:00 – 2023-09-28T12:00:00+02:00 TMS Hôtellerie Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Présanse Paca-Corse Adresse Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Présanse Paca-Corse Marseille

Présanse Paca-Corse Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/