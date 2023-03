Plantation de Troènes Près Lacoste Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde

Plantation de Troènes Près Lacoste, 25 mars 2023, Bègles. Plantation de Troènes Samedi 25 mars, 11h00 Près Lacoste Entrée libre Clément Rossignol Puech Maire de Bègles et vice-président de Bordeaux Métropole et l’Association pour le Don du Sang Bénévole de Bègles ainsi que l’Établissement Français du Sang vous invitent à la plantation des Troènes, l’arbre de la vie, en remerciement aux donneurs de sang bénévoles.

Le samedi 25 mars à 11h aux Près Lacoste (face au n°3 rue des Près Lacoste)

Un pot de l'amitié vous sera offert sur place. Près Lacoste Résidence Près Lacoste 33130 Bègles

