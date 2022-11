Bal de Noël près du temple et de l’école, Vialas (48)

Bal de Noël près du temple et de l’école, Vialas (48), 17 décembre 2022, . Bal de Noël Samedi 17 décembre, 20h30 près du temple et de l’école, Vialas (48)

Prix libre et conscient

avec Come chez Vous et Poolidor près du temple et de l’école, Vialas (48) Maison du temps Libre près du temple et de l’école, 48220 Vialas, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39925 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] 18h30 : Atelier initiation danses avec Come chez vous 19h30-20h30 : pause repas 20h30 : concert Come chez vous (folk) 22h : concert Poolidor (electro-trad) Buvette, soupes, crêpes sucrées. Un stand de vente du livre SOS Méditerranée, les écrivains s’engagent sera présent, animé par l’association amie Cévennes Terre d’Accueil. source : événement Bal de Noël publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T20:30:00+01:00

2022-12-18T00:30:00+01:00

