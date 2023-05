Vide grenier à Saint Jean de Thouars Près du stade municipal, 9 juillet 2023, Saint-Jean-de-Thouars.

Saint-Jean-de-Thouars,Deux-Sèvres

Déambulez entres les allées où les exposants du vide grenier vous invitent à offrir une deuxième vie à leurs objets (vêtements, bibelots, jouets, meubles, CD ou encore DVD). Animation par le groupe Eldorado.

Restauration rapide sur place.

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 . .

Près du stade municipal Rue Charles Ragot

Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Stroll between the aisles where the exhibitors of the garage sale invite you to offer a second life to their objects (clothes, trinkets, toys, furniture, CDs or DVDs). Animation by the group Eldorado.

Fast food on site

Pasee por los pasillos donde los expositores de los mercadillos le invitan a dar una segunda vida a sus objetos (ropa, baratijas, juguetes, muebles, CD o incluso DVD). Animación a cargo del grupo Eldorado.

Comida rápida in situ

Schlendern Sie durch die Gänge, wo die Aussteller des Flohmarkts Sie einladen, ihren Gegenständen (Kleidung, Nippes, Spielzeug, Möbel, CDs oder auch DVDs) ein zweites Leben zu schenken. Unterhaltung durch die Gruppe Eldorado.

Schnellrestaurants vor Ort

Mise à jour le 2023-05-23 par Maison du Thouarsais