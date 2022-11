Café-citoyen : Pourquoi et comment planter des végétaux nourriciers dans notre ville ? près du parc Saint-Melaine, lieu encore à définir, 26 novembre 2022, Chantepie.

en lien avec les plantations participatives « des fruitiers dans tous les quartiers », lauréat du budget participatif 2021

près du parc Saint-Melaine, lieu encore à définir chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne

Le collectif les Fol’épis regroupe des cantepiennes et cantepiens soucieux·ses de vivre au cœur d’un écosystème sain et durable pour l’ensemble des vivants. Il a pour but de favorsier la transition écologique et citoyenne de Chantepie. Plus d’infos sur www.collectif-lesfolepis.org

14h-16h : Café-citoyen autour de l’agriculture urbaine

Pourquoi et comment planter des végétaux nourriciers dans notre ville ?

Lieu encore à définir, à l’abri près du parc Saint-Melaine

A la suite des plantations participatives « des fruitiers dans tous les quartiers » à partir de 10h au parc Saint-Melaine (projet lauréat du budget particpatif 2021), nous vous proposons de nous retrouver au chaud autour d’un café, pour voir ensemble quelles envies on aurait pour la production de nourriture dans notre ville, sous une forme ou sous une autre…

Retrouvez toute la programmation autour des plantations « des fruitiers dans tous les quartiers » ici : https://www.collectif-lesfolepis.org/plantations-des-fruitiers-dans-tous-les-quartiers/

Les Cafés-citoyens sont là pour questionner notre vie, notre environnement, le système dans lequel nous vivons, nos schémas de fonctionnement. Non pas pour remettre en cause ou pour pointer du doigt mais pour chercher des pistes de réflexions et des graines de réponses sur des sujets qui nous touchent, pour tout un tas de raisons.

Ces raisons, nous les explorons ensemble ou aidés d’une personne experte sur le sujet, pour mieux comprendre, mais aussi en apprendre plus, dans un cadre où la participation et la collaboration sont les maîtres mots.

Réunir et relier les idées, pour une ville et ses habitant·e·s qui soutiennent la vie.



