Le Perreux (94) – Marquage Bicycode Près du Marché et du Monoprix, 23 octobre 2022, Le Perreux-sur-Marne. Le Perreux (94) – Marquage Bicycode Dimanche 23 octobre, 09h00 Près du Marché et du Monoprix Troisième session de gravage pour notre antenne de Nogent/Le Perreux ! Près du Marché et du Monoprix 117 Avenue du Général de Gaulle, 94170 Le Perreux-sur-Marne, France Parc du Perreux Le Perreux-sur-Marne 94170 Val-de-Marne Île-de-France Nous vous proposons une première session de gravage Bicycode, afin d’identifier votre vélo et augmenter les chances de le retrouver en cas de vol ! Le coût est de 10€/gravage et il y a deux options : adhérer à l’association (le gravage est gratuit)

payer le gravage mais ne pas adhérer (et nous briser le coeur) N’hésitez pas à vous signaler en amont, qu’on prévoit le bon nombre d’étiquettes et de batteries pour la machine !

