L’eau à la bouche – sortie nature guidée par Vianney Samedi 14 octobre, 10h00 Près du Hem entrée principale Sur inscription

C’est l’automne et le site des Prés du Hem s’est paré de ses plus belles couleurs pour vous accueillir une dernière fois. Dans les haies notamment, cornouillers, viornes, prunelliers et aubépines proposent des myriades de fruits rouge vif, rouge carmin, bleu pétrole ou noir d’encre. Ils sont juteux et ont été fabriqués grâce à l’eau, si précieuse, puisée dans les profondeurs de la terre. Et aujourd’hui, il n’y a qu’à se servir. Mais attention, tous ne sont pas comestibles. Certains oiseaux se jetteront sur ceux-ci, d’autres bouderont ceux-là. Et nous dans tout cela ? Une balade de deux heures pour s’émerveiller du pouvoir de l’eau, de la beauté des haies, et pour discerner les fruits-plaisir des fruits-danger. En prime, l’une ou l’autre recette à la clé !

Près du Hem entrée principale 150 rue des résistants, Armentières Armentières 59280 Nord [{« type »: « phone », « value »: « 03.61.76.21.85 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

