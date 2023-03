Journée Européenne du Patrimoine : du fil en aiguille Prés du Hem Armentières Catégories d’Évènement: Armentières

Nord

Journée Européenne du Patrimoine : du fil en aiguille Prés du Hem, 17 septembre 2023, Armentières. Journée Européenne du Patrimoine : du fil en aiguille Dimanche 17 septembre, 14h00 Prés du Hem Gratuit Armentières, est, à ce jour, encore appelée la Cité de la Toile symbole de son implication dans l’industrie textile. Entre spectacles retraçant l’histoire d’une usine qui lutte contre sa délocalisation, ateliers de tissage et découverte du mouton, cette après-midi vous permettra d’entrer dans un nouvel univers.

Ouverture du parc de 10h à 18h

Rendez-vous : à partir de 14h jusqu’à 18h. Démonstration de chiens de troupeaux avec moutons

14h-18h

En continu

Club inter-race de chiens de bergers

Sensibilisation

Tout public

Démonstration de chien de troupeau, balades, jeux et caresses, Le troupeau peut déambuler dans le parc et s’arrête pour organiser des jeux. Il y a également une sensibilisation à l’écopâturage Tisser des liens

14h-18h

En continu

Sac à dés

Atelier

Tout public

2 en simultané

Sans inscription

Atelier de tissage participatif pour réaliser une écharpe collective Bout d’ficelle

14h-18h

En continu

Les mûres ont des abeilles

Atelier

Tout public

Sans inscription Colore ton mouton

Un atelier à réaliser en quinze minutes : fabrication d’une petite corde solide en fibre d’orties.

14h-18h

En continu

Association la Nuits des temps

Atelier

Tout public

Sans inscription

Le public est amené à découvrir les différentes étapes de traitement de la laine depuis la tonte du mouton jusqu’à l’obtention d’écheveaux colorés.

Il pourra apprécier le nuancier de couleurs naturelle que l’on peut obtenir avec différentes espèces végétales et animales.

Des bains de teinture de couleurs différentes seront réalisées en chaudron sur feu de bois et viendront appuyer la démonstration du pouvoir tinctorial de différentes plantes. Les dégainées

15h & 16h30

45 min

Cie l’Estafette

Spectacle

2 prestations

Tout public

150 places

Ce spectacle débute par l’arrivée en estafette de 2 ouvrières de la lingerie fine qui viennent présenter le combat mené dans leur usine textile en grève. Au cours de leur présentation, on se rend compte qu’elles ont malencontreusement kidnappé leur patron. S’ensuit une série de situations rocambolesques et clownesque qui se finit par un défilé chic et choc en sous-vêtements pour présenter leur nouvelle collection résolument moderne, égalitaire et haute en couleur. Prés du Hem 150 Rue des résistants, NIEPPE Armentières 59280 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 textile journée européenne du patrimoine

Détails Catégories d’Évènement: Armentières, Nord Autres Lieu Prés du Hem Adresse 150 Rue des résistants, NIEPPE Ville Armentières Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Prés du Hem Armentières

Prés du Hem Armentières Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/armentieres/

Journée Européenne du Patrimoine : du fil en aiguille Prés du Hem 2023-09-17 was last modified: by Journée Européenne du Patrimoine : du fil en aiguille Prés du Hem Prés du Hem 17 septembre 2023 Armentières Prés du Hem Armentières

Armentières Nord