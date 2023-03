Amateurs de jeux du dimanche Prés du Hem Armentières Catégories d’Évènement: Armentières

Nord

Amateurs de jeux du dimanche Prés du Hem, 27 août 2023, Armentières. Amateurs de jeux du dimanche Dimanche 27 août, 14h00 Prés du Hem Activités comprises dans le tarif d’entrée au parc. Plein 8€/réduit 5€/famille 24€ A quelques jours de la fermeture des Prés, venez-vous amuser une dernière fois avant la rentrée, aux jeux de société avec Sac à Dés. Les enfants pourront se balader à dos de poneys. Pour terminer, menez l’enquête en groupe pour découvrir les habitudes de la grenouille Prince.

Ouverture de 10h à 18h

Activités à partir de 14h, jusquà 18h

Balade à dos de poneys

14h00 – 18h00

En continu

Shet 59

Atelier / Balade

Pour des enfants de 3 à 9 ans et en dessous d’1m20.

Sans inscription

Trois shetlands écossais vous emmèneront vous balader dans les méandres du marais, à dos de poneys avec Shet 59 (pour des enfant entre 3 et 9 ans selon la taille). Le prince est la grenouille

14h00- 18h00

En continu

Association Takoda

Grand jeu

À partir de 6 ans accompagné d’un adulte

Si inscription jauge de 5 à 10 personnes toutes les 15 minutes.

Venez aider Prince, la petite grenouille des champs, à réaliser ses rêves !

Profitez de ce rallye, entre ami ou en famille, pour en découvrir plus sur les habitudes de cette espèce. À travers différents petits jeux dévoilé par ce rallye vous pourrez en apprendre plus sur ses habitudes, son milieu de vie… Jeux d’antan

14h00-18h00

En continu

Compagnie Sac A Dés

Atelier

Tout public

Jauge variable selon les jeux

Sans inscription

L’animation jeux traditionnels se fait en « libre-service »et en « non-stop » pendant la durée totale. L’animateur est là pour expliquer les règles, conseiller le public, faire le 4ème joueur si besoin, surveiller le bon fonctionnement des jeux et réguler les flux des personnes.

1 animateur pour 10 jeux Prés du Hem 150 Rue des résistants, NIEPPE Armentières 59280 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « presduhem@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 27 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T14:00:00+02:00 – 2023-08-27T18:00:00+02:00

2023-08-27T14:00:00+02:00 – 2023-08-27T18:00:00+02:00 balader à dos de poneys grenouille

Détails Catégories d’Évènement: Armentières, Nord Autres Lieu Prés du Hem Adresse 150 Rue des résistants, NIEPPE Ville Armentières Departement Nord Lieu Ville Prés du Hem Armentières

Prés du Hem Armentières Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/armentieres/

Amateurs de jeux du dimanche Prés du Hem 2023-08-27 was last modified: by Amateurs de jeux du dimanche Prés du Hem Prés du Hem 27 août 2023 Armentières Prés du Hem Armentières

Armentières Nord