Dimanche équestre des Prés Prés du Hem, 13 août 2023, Armentières.

Dimanche équestre des Prés Dimanche 13 août, 13h30 Prés du Hem Activités comprises dans le tarif d’entrée au parc : plein 5€ / réduit 8€ / famille 24 €

Ce dimanche, le parc vous fera voyager à travers le monde équestre.Venez-vous balader avec les poneys de Shet 59 et admirez les figures de haute voltige avec Cowprod. Si vous avez l’âme d’un aventurier, vous pourrez vous essayer au tir à l’arc avec la Nuit des temps et devenir un grand chevalier.

Ouverture de 10h à 19h

Rendez-vous : à partir de 13h30, jusqu’à 18h30

Balade à dos de poneys

14h00 – 18h00

En continu

Shet 59

Atelier / Balade

Pour des enfants de 3 à 9 ans et en dessous d’1m20.

Sans inscription

Placer sous le signe équin, ce dimanche des prés, vous fera voyager à dos de poneys avec Shet 59 (pour des enfants entre 3 et 9 ans selon la taille).

Trois shetlands écossais vous emmèneront vous balader dans les méandres du marais.

Les petits archers

13h00 – 18h00

En continu

Association La Nuit des Temps

Initiation

À partir de 6 ans accompagné d’un adulte

Sans inscription

Initiez-vous au tir sur cible avec La Nuit des Temps et venez tester votre habilité en famille.

Les amis du cheval : « le cheval fait son cirque ! »

3 x 30min de spectacle

Cowprod et Compagnie

Spectacle équestre

Tout public

C’est la rencontre entre l’homme et le cheval. Complicité, patience et symbiose sont les maîtres mots… Un voyage de partage dans les traditions équestres en partant de la steppe mongole à la péninsule ibérique ; Voltige, poste hongroise, dressage monté et en liberté, fantaisie équestre et arts de la jonglerie au rendez-vous pour ce spectacle très visuel et riche d’émotions dans la pure tradition des cirques à ciel ouvert.

Prés du Hem 150 Rue des résistants, NIEPPE Armentières 59280 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-13T13:30:00+02:00 – 2023-08-13T18:30:00+02:00

poneys tir à l’arc