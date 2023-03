Fête de l’eau Prés du Hem, 2 juillet 2023, Armentières.

Fête de l’eau Dimanche 2 juillet, 13h30 Prés du Hem Gratuit. Inscription sur place

Deuxième journée consacrée à la Fête de l’eau !

Ouverture de 10h à 19h

Activités à partir de 13h30

Maquillage

13h30-18h30

En continu

Histoires de fêtes

Atelier

Jeune public

Sans inscription

Demandant 3 à 5 minutes par visage, le maquillage permet aux enfants et aux adultes de se plonger dans un univers et incarner un personnage en plus du plaisir visuel. Il est possible de proposer uniquement des maquillages sur une thématique précise (ex : animaux).

Dessine un oiseau d’eau

14h-18h30

En continu

Z’Arts Recycleurs

Atelier

Tout public

16 places

Sans inscription

Les participants choisiront un oiseau d’eau parmi le vanneau huppé, le canard colvert et la mouette rieuse à dessiner. Ils auront alors à leur disposition quelques fiches qui décomposent le dessin de l’oiseau en différentes formes, pour qu’ils puissent, progressivement, reproduire l’oiseau sur une feuille de papier. La dernière étape sera de colorer l’oiseau. Pour cela, ils auront à disposition des images en couleur représentant l’oiseau concerné. Ils pourront bien-sûr emporter leur dessin.

Bombe de bain

14h-18h

En continu

Nature résiliente

Atelier

Tout public

50 places

Sans inscription

Apprenez à réaliser une bombe de bain avec des produits sains à la fois pour votre corps et pour l’environnement ! Vous pourrez également personnaliser votre bombe de bain selon vos envies. Et vous allez voir, rien de plus simple, c’est un jeu d’enfant Réalisation, au cours de la demi-journée, d’une cinquantaine de bombe à bain. Les participants repartiront avec leurs réalisations.

Encres végétales

14h-18h

En continu

Association La Nuit des Temps

Atelier

Tout public

12 places

Sans inscription

Les participants à l’atelier « encres végétales » auront à leur disposition le matériel nécessaire (feuilles, pinceaux, eau, encre) à la réalisation d’un dessin à partir d’encres de différentes couleurs et pourront, soit laisser cours à leur imagination, soit suivre les instructions données étape par étape pour le dessin d’un animal ou d’un décor préférentiellement autour du thème de l’eau.

Marianne, marraine des mares, ensorceleuse des eaux dormantes

14h30-15h / 15h30-16h / 16h30-17h

30 min

Les écoutes-lire

Conte

Jeune public

30 par session

Inscription sur place

3 prestations

Marianne, marraine des mares emmène le public en promenade à la recherche d’une mare. Le public installé, Marianne leur lit des textes autour du thème des mares et des eaux dormantes.

Conga Cuba

15h-15h30 / 16h45-17h15 / 17h30-18h

30 min

Circomédie

Concert

Tout public

3 prestations

La conga, la conga quoi? La conga coa ! La musique du carnaval de Cuba ! Difficile de trouver plus festif, surtout quand elle est interprétée par cette jolie brochette d’allumés de la culture afro-cubaine.

Enquête au fil de l’eau

14h-18h

En continu

Collectif de la girafe

Spectacle de rue

Tout public

L’inspecteur Papoute, de renommée internationale, est dépêché sur les lieux avec son fidèle assistant Moineau et sa secrétaire Mlle Pinbèche. Ils auront besoin de votre aide précieuse pour résoudre l’enquête. En individuel ou en groupe, allez à la rencontre de nos personnages, et initiez-vous à l’art de l’investigation. Le scénario de l’enquête s’inspirera de la thématique de l’eau tant dans les énigmes que dans les propos des comédiens.

La légende de Sedna

14h-14h45 / 15h45-16h30 / 17h30-18h

30 à 45 min

Bigornot – Cie Ophelia

Spectacle de rue

Tout public

3 prestations

Spectacle et déambulation lumineuse et musicale avec 4 personnages. Mise en scène avec des extraits inspirés du conte de la légende de Sedna, est composée d’une échassière, d’une marionnette géante, de deux musiciens (dont le conteur)

Initiation aux Sports Nautiques

14h-18h30

En continu

Centre Nautique

Initiation

A partir de 8 ans

Jauge variable selon l’activité

Inscription sur place

Renseignements possible au 03 59 00 24 25

Découverte et initiation aux sports proposés par le centre nautique (kayak, paddle, catamaran, voile).

Prés du Hem 150 Rue des résistants, NIEPPE Armentières 59280 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T13:30:00+02:00 – 2023-07-02T18:30:00+02:00

eau sports nautiques