Fête de l’eau Prés du Hem, 1 juillet 2023, Armentières.

Fête de l’eau Samedi 1 juillet, 14h00 Prés du Hem Gratuit. Inscription sur place

Élément phare et ô combien précieux des Prés du Hem, venez la célébrer sous toutes ses formes !

Ouverture de 10h à 19h

Activités à partir de 14h

Créa à l’eau

14h-18h30

En continu

Les écoutes-lires

Atelier

Tout public

12 places

Sans inscription

Les participants choisissent une technique parmi les trois proposées : papier marbré, encre et eau soufflées à la paille, aquarelle. Le matériel est mis à disposition : supports papier, encres, huile, pailles, aquarelles, pinceau et… de l’eau. Des fiches et des modèles sont mis à disposition. L’intervenante guide les participants en leur expliquant les techniques et en faisant des démonstrations.

Sculpture végétale collaborative

15h-18h

En continu

Florie Andreges

Atelier

Tout public

Sans inscription

Il s’agit de proposer une initiation à l’art de la vannerie et de la sculpture végétale et textile, dans le cadre d’une création collective et collaborative. De grandes constructions en osier sous forme de goutte d’eau géante, ou d’une vague qui ondule, pourront mettre en avant et célébrer l’eau dans sa dimension symbolique. D’autres thèmes sont possibles, des pétales, une arche, une cabane, une pomme ou toute autre proposition.

L’âne mouille sa chemise

14h-14h45 / 15h15-16h / 16h30-17h15 / 17h45-18h30

40min

Antoine de Gand

Conte

Jeune public

30 par session

Inscription sur place

Les enfants guident l’âne à tour de rôle et tirent un petit chariot qui contient des fauteuils à déplier aux pauses-histoires. « L’âne mouille sa chemise ! » Une joyeuse promenade contée avec l’âne sur les plaisirs de l’eau. Quand l’eau nous manque ou nous inonde, on prend conscience de son importance et de ses multiples usages. Les enfants guideront l’âne qui est originaire des zones arides de la corne de l’Afrique. L’âne n’aime pas l’humidité mais sait boire 10 litres d’eau par jour et a besoin d’eau pour faire pousser l’herbe qu’il mange. En marchant avec l’âne, Antoine racontera de belles histoires sur l’eau pour petites et grandes oreilles, des histoires qui nous disent que l’eau est un trésor commun.

Déambulation improvisées

14h30-15h / 15h45-16h15 / 16h45-17h15

30 min

Association Impropulsion

Improvisation

Tout public

15 par intervenant

Les comédiens (4 comédiens) sont postés au lieu de rassemblement / accueil du site. Selon le thème choisi par la structure, ils sont vêtus de manière adaptée (animaux aquatiques, chercheurs, explorateurs, anciens métiers etc.). Chaque comédien (ou par), emmène un groupe en visite et découverte du lieu en interprétant un personnage. À chaque site intéressant, ils racontent une histoire improvisée (conte, chanson, mime etc.) pour le groupe. Le groupe a travaillé le thème en question et se fond complètement dans la thématique.

Échassiers à thème

13h30-14h15 / 15h-15h45 / 16h30-17h

45 min

Ratibus

Spectacle de rue

Tout public

Des artistes-comédiens sur leur paire d’échasses déambulant en abeille dans l’espace naturel (fermé ou ouvert), à la rencontre des visiteurs… pour les arroser, les étonner, les faire rêver…. Thématique(s) abordée(s) : L’eau avec Smith and Smoth

L’eau les loustics

14h-18h

en continu

Les petits débrouillards

Atelier

Tout public

Sans inscription

L’atelier présenté sous notre tonnelle d’une durée moyenne de 45 minutes, permet la démarche scientifique. L’association y proposera la pratique des sciences sur la thématique de L’eau, Aspect chimique et physique, Utilité pour le vivant, Bien commun à préserver, autant de thèmes qui seront évoqués avec le public familial, en s’adaptant à l’âge et aux connaissances.

Sous notre tonnelle autoportée, nous proposerons une après-midi de Sciences, ludique et accessible à tous

Initiation aux Sports Nautiques

14h-18h30

en continu

Centre Nautique des Prés du Hem

Initiation

à partir de 8 ans

Jauge variable selon l’activité

Inscription sur place

Renseignements possible au 03 59 00 24 25

Découverte et initiation aux sports proposés par le centre nautique (kayak,paddle,catamaran,voile)

Prés du Hem 150 Rue des résistants, NIEPPE Armentières 59280 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:30:00+02:00

