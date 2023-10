Pedro Marzorati – Run !! Près du Hem Armentières, 15 mai 2019, Armentières.

Run !! de Pedro Marzorati

Prés du Hem, Armentières

Inspirée d’un extrait du poème Proverbios y Cantares d’Antonio Machado, l’installation de land-art, Run !! Nos Pieds sur Terre, entre en résonance avec une situation de plus en plus présente et médiatisée dans le monde : les migrants de l’Anthropocène.

En cette nouvelle ère géologique où l’action de l’Homme est prédominante et a un impact significatif sur l’écosystème terrestre, l’être humain se retrouve face à une situation sans précédent qu’il va devoir apprendre à surmonter s’il veut survivre.

Dérèglements climatiques, réduction de la biodiversité, pollution industrielle, épuisement des ressources naturelles, mais aussi guerres ou famines… tous ces phénomènes nous incitent à nous arrêter un moment pour regarder le chemin parcouru par l’Homme au fil du temps et revoir nos idées reçus.

Du 1er juin au 1er septembre 2019 inclus : Entrée payante

Horaires d’ouverture du 1er juillet au 1er septembre 2019

Lundi au samedi : 10h à 19h

Dimanche : 10h à 20h

Du 2 septembre au 3 novembre 2019 inclus : Entrée gratuite sans activités

Jours et horaires d’ouverture en septembre : mercredi, samedi et dimanche : 10h à 18h

Jours et horaires d’ouverture du 1er octobre au 3 novembre 2019 : mercredi, samedi et dimanche : 10h à 17h

Près du Hem 7 Avenue Marc Sangnier, 59280 Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-15T10:00:00+02:00 – 2019-05-15T18:00:00+02:00

2019-11-03T10:00:00+01:00 – 2019-11-03T17:00:00+01:00