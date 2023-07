Soirée veillée « Contes des bouts du monde » Près du City-stade entre rue Raymond Poincaré et Allée du parc Cluses Catégories d’Évènement: Cluses

Haute-Savoie Soirée veillée « Contes des bouts du monde » Près du City-stade entre rue Raymond Poincaré et Allée du parc Cluses, 11 juillet 2023, Cluses. Soirée veillée « Contes des bouts du monde » Mardi 11 juillet, 19h00 Près du City-stade entre rue Raymond Poincaré et Allée du parc Public familial Soirée veillée contes « Contes des bouts du monde » par la Compagnie les Voix du Conte A dos d’oiseau ou de cachalot, à travers les airs ou les mers, je me suis embarquée sur une feuille de bananier pour faire trois fois le tour de la terre…

Dans mon sillage, j’ai ramassée ce qui se dit ici, ce qui se murmure là-bas… histoire de raconter un petit bout du monde.

Pour les familles et les enfants à partir de 4 ans

Soirée organisée en partenariat avec le service jeunesse

A l’issue du conte, une présentation de jeux vous sera proposée par l’association Ludo Labo. Près du City-stade entre rue Raymond Poincaré et Allée du parc rue raymond poincaré 74300 Cluses Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 98 97 63 http://mediatheques-cluses.fr City-stade Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T19:00:00+02:00 – 2023-07-11T21:00:00+02:00

2023-07-11T19:00:00+02:00 – 2023-07-11T21:00:00+02:00 ©Cie Les voix du conte Détails Catégories d’Évènement: Cluses, Haute-Savoie Autres Lieu Près du City-stade entre rue Raymond Poincaré et Allée du parc Adresse rue raymond poincaré 74300 Cluses Ville Cluses Departement Haute-Savoie Lieu Ville Près du City-stade entre rue Raymond Poincaré et Allée du parc Cluses

Près du City-stade entre rue Raymond Poincaré et Allée du parc Cluses Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cluses/