VISITE DES BUNKERS 638 ET 610 Près du château d’eau Agde, 6 janvier 2024, Agde.

Agde Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 09:30:00

fin : 2024-12-28 12:00:00

Visitez les bunkers du « Mur de Méditerranée » !

Suite au débarquement des Alliés en Afrique du Nord, en novembre 1942, Hitler ordonne l’envahissement de la zone Sud et fait construire plus 900 bunkers sur la côte méditerranéenne. Deux d’entre eux ont été restaurés par les membres de l’association Agde Histoire 39-45 qui vous invite à (re)découvrir cette période de notre histoire..

Suite au débarquement des Alliés en Afrique du Nord, en novembre 1942, Hitler ordonne l’envahissement de la zone Sud et fait construire plus 900 bunkers sur la côte méditerranéenne. Deux d’entre eux ont été restaurés par les membres de l’association Agde Histoire 39-45 qui vous invite à (re)découvrir cette période de notre histoire.

Suite au débarquement des Alliés en Afrique du Nord, en novembre 1942, Hitler ordonne l’envahissement de la zone dite « Libre » française au Sud. Comme ils l’ont fait côté Atlantique, plus de 900 bunkers sont construits sur la côte méditerranéenne, le « Südwall », (le Mur de Méditerranée), dont près d’une centaine pour la commune d’Agde et son Cap. La Tamarissière, zone d’un possible débarquement, est fortement fortifiée…

Ces bâtiments guerriers sont symboliques de la Seconde Guerre Mondiale et particulièrement de la période méconnue d’après novembre 1942 qui voit l’envahissement de la zone Sud dite « libre » par les troupes allemandes, jusqu’à sa libération par les troupes alliées débarquées près de Toulon en août 1944 .

Fléchage depuis le parking du Front de Mer.

Près du château d’eau

Agde 34300 Hérault Occitanie



