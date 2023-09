Braderie d’automne de la croix rouge Près du centre médicalisé de Lolme Lolme, 14 octobre 2023, Lolme.

Lolme,Dordogne

Les bénévoles de l’antenne de la Croix-Rouge, auront le plaisir de vous recevoir de 10h à 16h, pour un déstockage de vêtements, manteaux, puériculture, livres et petites brocante..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 16:00:00. .

Près du centre médicalisé de Lolme Route de Beaumont

Lolme 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Volunteers from the Red Cross branch will be delighted to welcome you from 10am to 4pm, for a clearance sale of clothes, coats, childcare items, books and small second-hand goods.

Los voluntarios de la filial de la Cruz Roja estarán encantados de recibirle de 10.00 a 16.00 horas para una venta de liquidación de ropa, abrigos, artículos de puericultura, libros y pequeños artículos de segunda mano.

Die Freiwilligen der Rotkreuz-Außenstelle freuen sich, Sie von 10:00 bis 16:00 Uhr für einen Kleider-, Mantel-, Kinderpflege-, Bücher- und kleinen Trödelmarkt begrüßen zu dürfen.

Mise à jour le 2023-09-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides