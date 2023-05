Bal folk des bords de Marne Près des ruines du Moulin de Chelles, Chelles (77), 10 juin 2023, .

Bal Folk des bords de marne 10 Juin 2023. Initiation de 19h00 à 20h00, bal à partir de 20h00 Musiciens: La vache à Roger, Thillerot & Co, On rangera plus tard ! Prix 5 euros, gratuit pour les moins de 15 ans. Quai Auguste Prévost à Chelles 77500 https://traditionnellement-folk.frtraditionnellement.folk@gmail.comTel : 06 31 38 84 57

source : événement Bal folk des bords de Marne publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

