Jazz au Boulingrin Près des Halles du Boulingrin Reims, 22 juillet 2023, Reims.

Reims,Marne

Le jazz s’invite rue du Temple à travers sept concerts gratuits proposés en partenariat avec Jazzus Productions durant l’été.

Programme :

Samedi 22 août

Latcho Drom (qui signifie bonne route en langue tzigane) – Jazz manouche

Samedi 29 août

Jasual Cazz – Les trois musiciens de Jasual Cazz ont le jazz-fusion dans le sang

Samedi 5 août

Bloom – Jazz vocal / Bloom scelle la rencontre entre trois chanteuses particulièrement talentueuses

Samedi 26 août

Do The Dirt – Blues / Leur musique est un blues envoûtant venu tout droit des collines du Mississippi.

Jazz invites itself to rue du Temple with seven free summer concerts in partnership with Jazzus Productions.

Program :

Saturday August 22

Latcho Drom (which means « good road » in Gypsy) – Gypsy jazz

Saturday, August 29th

Jasual Cazz – The three musicians of Jasual Cazz have jazz-fusion in their blood

Saturday, August 5

Bloom – Vocal jazz / Bloom brings together three particularly talented singers

Saturday, August 26th

Do The Dirt – Blues / Their music is a bewitching blues straight from the hills of Mississippi

El jazz llega a la rue du Temple con siete conciertos gratuitos a lo largo del verano, organizados en colaboración con Jazzus Productions.

Programa :

Sábado 22 de agosto

Latcho Drom (que significa « buen camino » en gitano) – Jazz gitano

Sábado 29 de agosto

Jasual Cazz – Los tres músicos de Jasual Cazz llevan el jazz fusión en la sangre

Sábado 5 de agosto

Bloom – Jazz vocal / Bloom reúne a tres cantantes de especial talento

Sábado 26 de agosto

Do The Dirt – Blues / Su música es un blues inquietante directamente de las colinas de Mississippi

In der Rue du Temple lädt der Jazz zu sieben kostenlosen Konzerten ein, die in Zusammenarbeit mit Jazzus Productions während des Sommers angeboten werden.

Programm :

Samstag, 22. August

Latcho Drom (bedeutet gute Straße in der Zigeunersprache) – Gypsy Jazz

Samstag, 29. August

Jasual Cazz – Die drei Musiker von Jasual Cazz haben Jazz-Fusion im Blut

Samstag, 5. August

Bloom – Vocal Jazz / Bloom besiegelt die Begegnung zwischen drei besonders talentierten Sängerinnen

Samstag, 26. August

Do The Dirt – Blues / Ihre Musik ist ein betörender Blues aus den Hügeln von Mississippi

