Marin Marais, Suite d’un goût étranger L’ensemble Près de votre oreille est un espace original de création qui, à l’initiative du gambiste Robin Pharo, réunit musiciens et artistes depuis 2017. Nourri de rencontres musicales et humaines, le projet porte en son cœur l’idée d’impliquer les auditeurs et spectateurs au plus près des enjeux émotionnels d’une création. De la musique ancienne à la musique contemporaine, tout en explorant des univers comme ceux de la chanson et de la chorégraphie, l’ensemble se déploie dans un répertoire de petit effectif, cherchant à offrir au public une musique intime et délicate. En 1717, Marin Marais compose son quatrième livre de pièces pour basse de viole de gambe et basse continue. Il est alors l’un des violistes français et professeurs de viole de gambe les plus réputés. Après la mort de Louis XIV, le musicien se retire peu à peu de la cour et bénéficie dès lors peut-être d’une plus grande liberté en tant que compositeur. Il entre alors dans sa période de maturité artistique. Près de votre oreille nous fait donc ici découvrir à la fois un aboutissement de l’œuvre de Marin Marais et un point culminant du répertoire français pour viole de gambe. Distribution Robin Pharo : viole de gambe Ronald Martin Alonso : viole de gambe Thibaut Roussel : théorbe et guitare baroque Ronan Khalil : clavecin et orgue Loris Barrucand : clavecin et orgue Plein tarif : 18 € Tarif réduit : 13 € (sera accordé sur présentation de justificatifs, aux jeunes de 19 ans à 25 ans révolus, aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires des minima sociaux et aux titulaires d’une carte de famille nombreuse). Tarif groupe : 13 € (sera accordé aux associations, aux entreprises et aux comités d’entreprise à partir de 10 places achetées sur l’ensemble des concerts proposés). Tarif junior : 5 € (valable jusqu’à 18 ans révolus). La gratuité sera accordée aux élèves de l’École municipale de musique d’Amilly. Tarif parent accompagnant un mineur élève de l’école de musique (dans la limite de 2 personnes) : 10 € MOYENS DE PAIEMENT Règlement par chèque -à l’ordre de Régie saison culturelle d’Amilly-, espèces, carte bancaire y compris sur le lieu du concert. En plus du dispositif yep’s, toujours disponible pour les moins de 25 ans, nouveau pour les jeunes de 18 ans : Possibilité d’utiliser le pass culture. Renseignements : yeps.fr / pass.culture.fr Espace Jean-Vilar 264, rue de la Mère-Dieu 45200 AMILLY 02 38 85 81 96 / [ejv@amilly45.fr](mailto:ejv@amilly45.fr) Horaires d’ouverture : lundi de 14h à 17h et du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermé jusqu’au 31 août. Des pré-réservations sont possibles par courrier. Ouverture de la billetterie : samedi 11 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h

