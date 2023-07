Bal-Trad avec Bouilleurs de Sons au château de Miglos Près de Niaux, Miglos (09), 5 août 2023, .

Bal-Trad avec Bouilleurs de Sons au château de Miglos Samedi 5 août, 21h00 Près de Niaux, Miglos (09) Gratuit

Venez danser au pied du château de Miglos au son de valses, mazurkas, scottishs, polkas, cercles circassiens…

Avec Bouilleurs de Sons :

Michaël Bourry : guitare, violon, chant.

Philippe Fernandez : guitare, violon, chant.

Gérard Garrigues : accordéon, chant, percussions.

Pierre Rouch : hautbois, cornemuses, chant.

La musique et les chants, distillés par les Bouilleurs de sons, sont si finement alambiqués qu’ils semblent couler de source.

Leurs arômes forts et puissants sont le fruit d’une longue fermentation d’une musique du terroir Gascon et Languedocien. Débarrassée des esters de toute mode, cette fine (eau de vie) musicale nous ramène à l’essence du patrimoine musical des Pyrénées et d’Occitanie. Sa force et son degré se mesurent alors par ce goût du partage et de la joie de vivre qui animent ce groupe de copains.

GRATUIT – SOUS CHAPITEAU – BUVETTE

www.chateau-miglos.fr

source : événement Bal-Trad avec Bouilleurs de Sons au château de Miglos publié sur AgendaTrad

Près de Niaux, Miglos (09) Chateau de Miglos

Près de Niaux, 09400 Miglos, France [{« link »: « https://chateau-miglos.fr/wordpress-test/2023/06/13/bal-trad-avec-bouilleurs-de-sons-5-aout-2023/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/43886 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T21:00:00+02:00 – 2023-08-06T01:00:00+02:00

2023-08-05T21:00:00+02:00 – 2023-08-06T01:00:00+02:00

baltrad balfolk