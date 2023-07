Jazz In Miglos – avec Jazz Voyageur Près de Niaux, Miglos (09) Jazz In Miglos – avec Jazz Voyageur Près de Niaux, Miglos (09), 29 juillet 2023, . Jazz In Miglos – avec Jazz Voyageur Samedi 29 juillet, 19h00 Près de Niaux, Miglos (09) Gratuit Nous aurons à nouveau, le très grand plaisir d’accueillir “Jazz Voyageur” au château de Miglos, le samedi 29 juillet 2023 à 19h Concert Pendant 26 jours, (du 4 juillet au 29 juillet 2023) le collectif Jazz Voyageur affrontera les cols et les névés, instruments sur le dos, pour apporter chaque soir de la joie et de la bonne humeur dans les refuges et les gîtes ! Ils clôtureront leur tournée au château de Miglos ! Nous aurons le grand plaisir d’avoir pour le final de leur tournée le Quatuor composé par : Julien Dubois Dubellay au saxophone,

Coralie Hyafil à la flute traversière,

Hugo Jarry à la guitare,

Alexandra Lanciaux à la contrebasse. Avec du swing bien sûr, mais aussi de la chanson, des musiques brésiliennes, russes ou klezmer… www.chateau-miglos.fr source : événement Jazz In Miglos – avec Jazz Voyageur publié sur AgendaTrad Près de Niaux, Miglos (09) Chateau de Miglos

Près de Niaux, 09400 Miglos, France [{« link »: « https://chateau-miglos.fr/wordpress-test/2023/06/14/jazz-voyageur-au-chateau-de-miglos-29-juillet-2023/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/43887 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T19:00:00+02:00 – 2023-07-29T23:00:00+02:00

2023-07-29T19:00:00+02:00 – 2023-07-29T23:00:00+02:00 stage concert Détails Autres Lieu Près de Niaux, Miglos (09) Adresse Chateau de Miglos Près de Niaux, 09400 Miglos, France Age max 110 Lieu Ville Près de Niaux, Miglos (09)

Près de Niaux, Miglos (09) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//