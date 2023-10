Entraînement délocalisé du Stade Toulousain Prés de Matabiau Fronton, 18 octobre 2023, Fronton.

Entraînement délocalisé du Stade Toulousain Mercredi 18 octobre, 14h00 Prés de Matabiau

Prés de Matabiau Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie 0561821689 http://www.mairie-fronton.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.stadetoulousain.fr/ »}] Avec ses deux terrains en pelouse naturelle fibrée et un terrain en gazon synthétique, le complexe des Près de Matabiau de Fronton satisfait les exigences sportives et répond aux besoins des associations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T14:00:00+02:00 – 2023-10-18T17:00:00+02:00

2023-10-18T14:00:00+02:00 – 2023-10-18T17:00:00+02:00

Stade Toulousain Prés de Matabiau

Stade Toulousain