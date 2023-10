Cet évènement est passé Tous au jardin en famille ! Près de l’entrée du jardin Vauban côté boulevard de la Liberté, au niveau du kiosque Grand Huit Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Tous au jardin en famille ! Près de l’entrée du jardin Vauban côté boulevard de la Liberté, au niveau du kiosque Grand Huit Lille, 3 juin 2023, Lille. Tous au jardin en famille ! Samedi 3 juin, 15h00 Près de l’entrée du jardin Vauban côté boulevard de la Liberté, au niveau du kiosque Grand Huit Gratuit et sur réservation au 03 62 26 08 30 À proximité de la Citadelle, faites découvrir à vos enfants, grâce à une visite ludique, le patrimoine naturel de Lille. Déambulez dans les allées arborées du jardin Vauban et regardez d’un œil neuf ce romantique jardin à l’anglaise. Pour les enfants de 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte Près de l’entrée du jardin Vauban côté boulevard de la Liberté, au niveau du kiosque Grand Huit Boulevard de la liberté lille Lille 59800 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 62 26 08 30 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

