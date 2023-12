SOIRÉE DE NOËL – VALRAS-PLAGE Près de l’Arche Valras-Plage, 22 décembre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 18:00:00

fin : 2023-12-22

Laissez-vous porter par la magie de Noël pour cette soirée spéciale !

Au programme :

– 18h sous l’arche : concert Gospel avec les Soulshine Voices

– 19h15 : feu d’artifice au niveau de l’Arche

– 19h30 à l’Arche : soirée DJ animée par Eric Anthony, foodtrucks sucré/salé, bières et vins..

Laissez-vous porter par la magie de Noël pour cette soirée spéciale !

Au programme :

– 18h sous l’arche : concert Gospel avec les Soulshine Voices

– 19h15 : feu d’artifice au niveau de l’Arche

– 19h30 à l’Arche : soirée DJ animée par Eric Anthony, foodtrucks sucré/salé, bières et vins.

Laissez-vous porter par la magie de Noël pour cette soirée spéciale !

Au programme :

– 18h sous l’arche : concert Gospel avec les Soulshine Voices

– 19h15 : feu d’artifice au niveau de l’Arche

– 19h30 à l’Arche : soirée DJ animée par Eric Anthony, foodtrucks sucré/salé, bières et vins.

.

Près de l’Arche

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-12 par OT BEZIERS MEDITERRANEE