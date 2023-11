MARCHÉ DE NOËL NOCTURNE DE LONGÈVES Près de l’ancienne Mairie Longèves, 25 novembre 2023, Longèves.

Longèves,Vendée

Venez vivre l’esprit de Noël à Longèves en découvrant son marché nocturne traditionnel..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 22:00:00. .

Près de l’ancienne Mairie Rue de la Mairie

Longèves 85200 Vendée Pays de la Loire



Come and live the Christmas spirit in Longèves by discovering its traditional night market.

Venga a vivir el espíritu de la Navidad en Longèves descubriendo su tradicional mercado nocturno.

Erleben Sie den Geist der Weihnacht in Longèves und entdecken Sie den traditionellen Nachtmarkt.

