Soirée conférence Espace parents Suisse Normande Près de la mairie, 2 juin 2023, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

Soirée conférence Espace parents Suisse Normande : Les limites dans la construction de l’enfant, en quoi est-ce important ?.

2023-06-02 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-02 . .

Près de la mairie Salle Blincow

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



Espace parents Suisse Normande conference evening: How important are limits in the child’s development?

Noche de conferencias del Espace parents Suisse Normande: ¿Por qué son importantes los límites en el desarrollo de los niños?

Vortragsabend Espace parents Suisse Normande: Grenzen in der Entwicklung des Kindes, warum ist das wichtig?

