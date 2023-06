Concert Plein air Près de Fondation Santé Des Etudiants de Franc Neufmoutiers-en-Brie, 30 juin 2023, Neufmoutiers-en-Brie.

Concert Plein air Vendredi 30 juin, 20h30 Près de Fondation Santé Des Etudiants de Franc Entrée libre

Mister Benjamin James

Auteur-compositeur-interprète au piano ou à la guitare, Benjamin James est un poète doux et piquant. Son apparente délicatesse dévoile une délicieuse malice à celles et ceux qui savent lire sous la surface. Avec des textes sensibles à la Bénabar et des mélodies accrocheuses à la Vianney, les chansons de Benjamin James forment un cocktail à la fois drôle et touchant.

Suivi d’une séance de cinéma plein air

Près de Fondation Santé Des Etudiants de Franc 19 rue du Docteur Lardanchet 77610 Neufmoutiers-en-Brie Neufmoutiers-en-Brie 77610 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T20:30:00+02:00 – 2023-06-30T22:00:00+02:00

©Romain Hinal