PRÈS DE CHEZ VOUS – EXPO PHOTOS Vagney Vagney Catégories d’évènement: Vagney

Vosges

PRÈS DE CHEZ VOUS – EXPO PHOTOS Vagney, 7 mai 2022, Vagney. PRÈS DE CHEZ VOUS – EXPO PHOTOS Place de la libération Médiathèque intercommunale Vagney

2022-05-07 10:00:00 – 2022-06-04 12:00:00 Place de la libération Médiathèque intercommunale

Vagney Vosges Exposition photographiques de Louan Olivier, âgé de 12 ans, passionné par la forêt et le monde animal. Loan sera présent les mercredis 25 mai et 1er juin de 15h à 17h. MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE

Place de la libération Médiathèque intercommunale Vagney

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Vagney, Vosges Autres Lieu Vagney Adresse Place de la libération Médiathèque intercommunale Ville Vagney lieuville Place de la libération Médiathèque intercommunale Vagney Departement Vosges

Vagney Vagney Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vagney/

PRÈS DE CHEZ VOUS – EXPO PHOTOS Vagney 2022-05-07 was last modified: by PRÈS DE CHEZ VOUS – EXPO PHOTOS Vagney Vagney 7 mai 2022 Vagney Vosges

Vagney Vosges