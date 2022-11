Journée folk, stage et bal près de Château-Thierry, Essômes-sur-Marne (02)

20 – 10

avec Air de Famille et Parsi-parlà près de Château-Thierry, Essômes-sur-Marne (02) salle polyvalente Place du Cygne près de Château-Thierry, 02400 Essômes-sur-Marne, France [{« link »: « mailto:dansenomois@neuf.fr »}, {« link »: « https://danse-en-omois.wixsite.com/danse-en-omois »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39836 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] de 15h00 à 18h30: stage de danses Auvergne Berry à partir de 20h30, bal avec les groupes « Parsi-Parlà » et « Air de Famille ». Bar et petite restauration sur place. Tarifs pour stage et bal ou pour bal seul. Renseignements au 06 81 61 25 10 ou sur dansenomois@neuf.fr https://danse-en-omois.wixsite.com/danse-en-omois source : événement Journée folk, stage et bal publié sur AgendaTrad

2023-03-11T15:00:00+01:00

2023-03-12T01:30:00+01:00

