Près d’1 km d’Histoire du Grand Palais ! Grand Palais, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 22h

gratuit

Nayel Zeaiter pour la Rmn-Grand Palais : Œuvre narrative avec textes et images, installée sur la palissade du chantier du Grand Palais qui fait tout le tour du bâtiment Le Grand Palais propose aux noctambules la découverte de l’immense fresque qui fait le tour du bâtiment, actuellement fermé pour travaux. Créée par l’artiste Nayel Zeaiter sur la palissade du chantier, cette œuvre gigantesque en forme de bande dessinée raconte tout ce qui a fait vivre le monument depuis 1900. Chacun peut se munir d’une lampe de poche pour ne rater aucun détail ! Avec le soutien de : JC Decaux Avec le commissariat de : Rmn-Grand Palais Nuit Blanche -> Nuit Blanche Grand Palais Avenue Winston-Churchill Paris 75008

1, 13 : Champs-Élysées – Clemenceau (168m) 8, 13 : Invalides (469m)

© Nayel Zeaiter, ADAGP, Paris, 2021

