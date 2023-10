FESTIVAL LES VOIX DE MAGUELONE 2023 Prequ’île de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone, 14 octobre 2023, Villeneuve-lès-Maguelone.

Villeneuve-lès-Maguelone,Hérault

Ne manquez pas le Festival les Voix de Maguelone à la Cathédrale de Villeneuve-lès-Maguelone !

La cathédrale vibrera à nouveau cette année au son des voix et des instruments..

2023-10-14 17:00:00 fin : 2023-10-14 18:30:00. EUR.

Prequ’île de Maguelone

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie



Don’t miss the Festival les Voix de Maguelone at the Cathedral of Villeneuve-lès-Maguelone!

This year, the cathedral will once again vibrate to the sound of voices and instruments.

No se pierda el Festival les Voix de Maguelone en la Catedral de Villeneuve-lès-Maguelone

Un año más, la catedral se llenará de voces e instrumentos.

Verpassen Sie nicht das Festival les Voix de Maguelone in der Kathedrale von Villeneuve-lès-Maguelone!

Die Kathedrale wird auch in diesem Jahr wieder im Klang der Stimmen und Instrumente vibrieren.

