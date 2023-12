MARCHÉ DE NOËL ET CONCERT LES COMPAGNONS DE MAGUELONE Prequ’île de Maguelone Domaine de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone, 3 décembre 2023, Villeneuve-lès-Maguelone.

Le 9 décembre, sur la presqu’île de Maguelone, les Compagnons de Maguelone propose un marché de Noël de leurs productions et à 17h un concert de Noël, Le Chœur les Éléments interprétera « Sérénade d’hiver »..

On December 9, on the Maguelone peninsula, the Compagnons de Maguelone will be holding a Christmas market featuring their products, and at 5pm a Christmas concert featuring Le Ch?ur les Éléments performing « Sérénade d?hiver ».

El 9 de diciembre, en la península de Maguelone, los Compagnons de Maguelone organizarán un mercado navideño en el que mostrarán sus productos, y a las 17:00 un concierto de Navidad en el que Le Ch?ur les Éléments interpretará « Sérénade d’hiver ».

Am 9. Dezember veranstalten die Compagnons de Maguelone auf der Halbinsel von Maguelone einen Weihnachtsmarkt mit ihren Erzeugnissen und um 17 Uhr ein Weihnachtskonzert, bei dem der Ch?ur les Éléments « Sérénade d’hiver » vortragen wird.

