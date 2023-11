RENCONTRES VIGNERONNES À MAGUELONE Prequ’île de Maguelone Domaine de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone, 25 novembre 2023, Villeneuve-lès-Maguelone.

Villeneuve-lès-Maguelone,Hérault

Au programme du dimanche : dégustation à l’aveugle, balade oenotouristique dégustation en cave des nouveaux millésimes.

L’occasion de préparer Noël, c’est notre « Green week-end » !.

2023-11-25 11:00:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. EUR.

Prequ’île de Maguelone

Domaine de Maguelone

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie



On Sunday’s program: blind tasting, wine tour, tasting of new vintages in the cellar.

The opportunity to prepare Christmas, it’s our « Green week-end »!

En el programa del domingo: cata a ciegas, visita a los vinos y degustación de las nuevas añadas en la bodega.

Una oportunidad para preparar la Navidad, ¡es nuestro « fin de semana verde »!

Auf dem Sonntagsprogramm stehen: Blindverkostung, Weintourismus-Spaziergang Verkostung der neuen Jahrgänge im Weinkeller.

Die Gelegenheit, sich auf Weihnachten vorzubereiten, ist unser « Green Weekend »!

Mise à jour le 2023-11-23 par OT MONTPELLIER